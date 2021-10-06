Минпросвещения создаст цифровую платформу для колледжей по конструированию программ

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Минпросвещения РФ намерено создать специальную цифровую платформу, которой смогут воспользоваться колледжи для конструирования индивидуальных образовательных программ для студентов. Об этом заявила в среду замдиректора департамента госполитики в сфере среднего профобразования и профобучения министерства Маргарита Скворцова на Московском международном салоне образования (ММСО-2021).

"Сформировать конкретный индивидуальный план под каждого студента с учетом его возможностей и запросов работодателей в каждом случае, конечно, образовательная организация не всегда может. Для этого мы будем разрабатывать цифровую платформу, федеральную государственную информационную систему, перед которой и будет поставлена данная задача для того, чтобы образовательная организация, независимо от того, где она находится, какие у нее есть возможности, могла ей воспользоваться и сконструировать образовательную программу с учетом потребностей как студентов, так и предприятий", - сообщила Скворцова.

Она отметила, что реализовать это планируется в рамках запуска новой программы "Профессионалитет", которая предполагает сокращение сроков обучения в колледжах.

Кроме того, планируется организовывать профстажировки для преподавателей колледжей на предприятиях, повышение их квалификации, также планируется приглашать мастеров производственного обучения непосредственно с производства и победителей чемпионатов профмастерства в колледжи, чтобы они делились своим опытом со студентами.

Запуск программы "Профессионалитет" планируется с 1 сентября 2022 года, она подразумевает сокращение срока обучения в колледжах по ряду специальностей. На реализацию проекта из федерального бюджета до 2024 года планируется выделить около 30 млрд рублей, сообщала ранее вице-премьер Татьяна Голикова.

Московский международный салон образования (ММСО-2021) проходит с 6 по 8 октября в смешанном формате. ТАСС выступает информационным партнером салона.