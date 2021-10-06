Более 300 дизайнерских проектов участвуют во всероссийском фестивале в Пятигорске

ПЯТИГОРСК, 6 октября. /ТАСС/. Всероссийский Фестиваль дизайна, архитектуры, декоративно-прикладного искусства и народно-художественных промыслов "Феродиз", который проходит в октябре в Пятигорске (Ставропольский край), собрал 300 участников на конкурс дизайнерских проектов. Об этом сообщили журналистам в среду в пресс-службе городской администрации.

"На конкурс было представлено более 300 дизайнерских проектов, на выставку - более 200 картин", - говорится в сообщении. Отмечается, что помимо картин и дизайнерских проектов, были представлены арт-объекты, модели одежды. Всего 12 номинаций, в которых участвовали как профессионалы, так и новички. Принять участие можно было очно и заочно.

"Для студентов и молодых дизайнеров это хорошая серьезная школа. Для участия в выставке дизайнер должен создать законченное произведение, законченную работу", - сообщил в эфире телеканала ГТРК "Ставрополье" председатель "Союза дизайнеров республики Башкортостан" Марс Ахмадуллин.

Организаторы отмечают, что с каждым годом растет география и уровень участников фестиваля.

XXI Всероссийский Фестиваль дизайна, архитектуры, декоративно-прикладного искусства и народно-художественных промыслов "Феродиз" проходит на площадке Мультимедийного Музея "Россия - моя История". Он реализуется при поддержке Общероссийской общественно-государственной организацией "Российский фонд культуры", в рамках реализации Национального проекта "Культура".