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В Волгоградской области готовятся к ужесточению антиковидных ограничений

Большая часть ограничений коснется не прошедших вакцинацию жителей

ВОЛГОГРАД, 6 октября. /ТАСС/.  Высокий уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией в Волгоградской области стал причиной разработки новых мер, направленных на защиту населения от распространения COVID-19. Об этом в среду сообщили в региональном оперштабе по борьбе с коронавирусом.

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"Учитывая складывающуюся на территории Волгоградской области санитарно-эпидемиологическую обстановку, а также прогнозы специалистов по ее дальнейшему развитию, рекомендации главного санитарного врача и с целью защиты населения от коронавирусной инфекции необходимо принять дополнительные меры защиты от коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.

Большая часть ограничений коснется не прошедших вакцинацию жителей. По информации ведомства, с 12 октября предлагается установить режим самоизоляции для не вакцинированных неработающих людей возрастной группы 65+, а также для неработающих жителей, имеющих хронические заболевания.  С 18 октября власти региона ограничат для людей, не прошедших вакцинацию, доступ к получению спортивных, оздоровительных, культурно-досуговых услуг. Для получения услуг санаториев, пансионатов, домов отдыха и турбаз нужно будет вакцинироваться, переболеть до шести месяцев назад или сдать ПЦР-тест. Очное получение услуг МФЦ предусмотрят также для вакцинированных, переболевших или прошедших тестирование людей.

По данным регионального оперштаба, в Волгоградской области фиксируют высокий уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией -  только за  прошедшую неделю индекс заболеваемости в расчете на 100 тыс. жителей вырос с 13,9 до 14,7 человек.  Уровень заболеваемости внебольничными пневмониями  - в 2,7 раза выше среднемноголетних значений. Более 50% заболевших этой опасной болезнью - люди в  возрасте 65 +.

По состоянию на 6 октября, в Волгоградской области, за время пандемии зарегистрировали 94 239  случаев заболевания, 2 920 летальных исходов, выписали 83 877 человек.

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