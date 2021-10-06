План по вакцинации от коронавируса жителей Липецкой области исполнили почти на 57%

ТАСС, 6 октября. Более 415,8 тыс. жителей Липецкой области сделали первую прививку от коронавируса, что составляет 56,9% от плана по вакцинации взрослого населения региона. Об этом сообщила в среду журналистам пресс-служба администрации Липецкой области.

"По состоянию на 6 октября 2021 года привито однократно 415,8 тыс. человек. Двукратно привито 396,2 тыс. человек", - говорится в сообщении пресс-службы.

Всего по плану в Липецкой области должны быть привиты от коронавируса 730 008 человек в возрасте от 18 лет и старше, что составляет 80% взрослого населения региона. Как уточняется в сообщении, более 36,4 тыс. человек привились повторно, в целом охват прививками от ковида по региону составляет более 40%. "Ежедневно прививаются первым компонентом чуть больше 1 тыс. человек, удельный темп вакцинации за неделю - 169 на 100 тыс. населения (11-е место в рейтинге по России)", - сообщает пресс-служба администрации Липецкой области.

С начала пандемии в Липецкой области выявили 54 487 случаев заражения коронавирусом, в том числе 255 - за последние сутки. Выздоровели 47 526 человек, 1 722 пациента умерли. В регионе с марта 2020 года ввели режим повышенной готовности, с мая 2020 года обязателен масочный режим, который необходимо соблюдать, в частности, в общественном транспорте, торговых центрах. В регионе ввели обязательную вакцинацию работников разных сфер деятельности, в том числе здравоохранения, образования, социальных услуг, транспорта, сферы обслуживания и так далее, также до 1 декабря в Липецкой области должно быть привито от коронавируса не менее 80% сотрудников коллективов предприятий.