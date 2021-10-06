В Оренбургской области открыли мемориальную доску в память о писателе Юлиане Семеновом

ОРЕНБУРГ, 6 октября. /ТАСС/. Мемориальную доску в память советского и российского писателя, сценариста, прозаика и общественного деятеля Юлиана Семенова открыли в среду в Оренбурге. Памятный знак был установлен накануне 90-летия со дня рождения Семенова на историческом здании Объединенного государственного архива Оренбургской области. Об этом рассказал журналистам президент Оренбургского благотворительного фонда "Евразия" Игорь Храмов.

"Бронзовый барельеф писателя работы скульптора Александра Сукманова и текст, высеченный в красном карельском граните, напоминают нам о том, что в 1957 году журналист Юлиан Ляндрес, только начинавший пользоваться литературным псевдонимом Семенов, собирал в оренбургском архиве материалы к своей первой книге "Дипломатический агент". Будущий автор "Семнадцати мгновений весны", "Майора Вихря", "Петровки, 38", "ТАСС уполномочен заявить" работал в Оренбурге с документами губернатора Перовского, знакомился с удивительной биографией блестящего российского разведчика Яна Виткевича", - рассказали в фонде.

В мемориале используются элементы оформления повести "Дипломатический агент". Во время открытия прозвучало аудиообращение дочери писателя, Ольги Семеновой, которая отметила роль командировки отца в Оренбург. "Обнаруженные и изученные документы стали ключевыми в судьбе моего отца, они вылились в первую книгу, с которой и началась потом плодотворная дорога писателя Юлиана Семенова в литературе", - рассказала дочь общественника.

Юлиан Семенов (1931-1993) начал публиковаться в пятидесятых годах. Его первой большой книгой стал исторический роман "Дипломатический агент", увидевший свет в 1959 году. Роман "Семнадцать мгновений весны", открывший цикл книг об Исаеве-Штирлице, был создан десять лет спустя, в 1969-м. Писателю посвящен историко-литературный музей в Крыму, где он работал над своими романам. Его имя сегодня носят культурный фонд, созданный по инициативе его дочери Ольги, а также премия, присуждаемая в области журналистики.