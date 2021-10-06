Поддержка молодых семей при покупке жилья превысила 2 млрд рублей на Ставрополье

СТАВРОПОЛЬ, 6 октября. /ТАСС/. Власти Ставрополья направили более 2 млрд рублей на поддержку молодых семей при покупке первого жилья с 2018 года. Об этом сообщил журналистам в среду министр строительства и архитектуры края Валерий Савченко.

"В 2018 году было впервые принято решение о выделении крупной суммы из средств краевого бюджета [на поддержку молодых семей при покупке жилья], тогда был выделен 1 млрд из краевого бюджета и 55 млн рублей из федерального. В 2019 году сумма сократилась - около 14 млн из федеральной части и около 110 млн рублей из краевой части, в 2020 году сумма составляла 969 млн рублей, в 2021 году - 87 млн рублей", - сказал он.

Власти региона вновь приняли решение об увеличении финансирования программы. В 2022 году на нее направят более 1 млрд рублей из краевого бюджета и 138 млн рублей из федерального бюджета. Это позволит обеспечить поддержкой при покупке жилья 1 560 молодых семей.

"Пока, к сожалению, всю очередь закрыть не удается. Полагаем, что рост очереди как раз и связан с тем, что программа активно реализуется. Сегодня около 3 200 семей у нас стоит в очереди по состоянию на 1 июня 2021 года - это дата, когда формируется список на 2022 год. То есть примерно половину этого списка нам удастся закрыть в 2022 году, будем дальше работать по этой программе", - отметил Савченко.

Право на получение социальной выплаты имеют семьи, в которых возраст каждого из супругов либо одного родителя не превышает 35 лет на день включения семьи в список получателей социальной выплаты.