Новый учебно-тренажерный центр открылся в Якутском институте водного транспорта

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Новый учебно-тренажерный центр начал работать в Якутском институте водного транспорта (филиал Сибирского госуниверситета водного транспорта) по госпрограмме РФ "Развитие транспортной системы". Об этом сообщили в среду в пресс-службе правительства Якутии.

"Новый центр не имеет аналогов в республике: он оснащен уникальными учебно-тренажерными комплексами, лабораториями, компьютерными и учебными классами, предназначенными для достижения высоких стандартов в области подготовки и повышения квалификации. Курсанты будут тренироваться управлять судном в различных условиях и отрабатывать действия при возникновении нештатных ситуаций", - сообщили в пресс-службе.

Новый учебный комплекс состоит из различных судовых помещений: машинного отделения, грузового трюма, камбуза, грузовой палубы, кают. "Под руководством инструктора возможна проработка различных сценариев развития и ликвидации пожара на судне как с помощью первичных средств пожаротушения, так и при помощи судовых систем, - пояснили в пресс-службе. - Здесь курсанты могут отрабатывать различные сценарии возможных повреждений судна".

Якутский институт водного транспорта - единственное учебное заведение в Якутии, где ведется подготовка специалистов с высшим и средним профессиональным образованием для речной отрасли Ленского бассейна. Оснащение вуза современным учебным оборудованием актуально в рамках выполнения плана мероприятий по подготовке и обеспечению квалифицированными кадрами высокотехнологичной Жатайской судоверфи.

За 89 лет существования в учебном заведении подготовлено и выпущено более 10 тыс. специалистов речного флота.

Водный транспорт - основной вид транспорта в Якутии, играет большую роль в обеспечении северного завоза. Якутия обладает разветвленной сетью водных путей сообщений, протяженность эксплуатируемых водных путей на территории региона составляет около 22 тыс. км.