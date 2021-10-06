В МВД уточнили, кто и когда сможет изымать загранпаспорт для ограничения выезда из России

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. МВД России пояснило возможные изменения, связанные с изъятием загранпаспортов для ограничения выезда за пределы страны, в случае принятия рассматриваемого в настоящее время проекта закона. Об этом сообщили в среду журналистам в пресс-центре ведомства.

В МВД отметили, что в конце сентября в СМИ появилась информация о том, что находящийся на стадии рассмотрения проект закона "О внесении изменений в федеральный закон "О порядке выезда из РФ и въезда в РФ" предусматривает ряд новелл. В частности, журналисты сообщили о том, что к числу нововведений относится введение практики изъятия заграничных паспортов у граждан в случаях, когда они участвуют в уголовном судопроизводстве в качестве подозреваемых или обвиняемых, осуждены за совершение преступления, а также уклоняются от исполнения обязательств, наложенных судом.

"В данном случае анализировавшими законопроект журналистами была допущена невнимательность при сравнении текстов действующего федерального закона и предлагаемых законопроектом изменений. Норма по изъятию заграничных паспортов в вышеназванных случаях уже действует и предусмотрена ст. 18 ФЗ от 15 августа 1996 года", - сказали в пресс-центре.

В ведомстве подчеркнули, что предлагаемые законопроектом изменения в ст. 18 данного закона лишь уточняют некоторые процессуальные аспекты реализации норм об ограничении права выезда граждан России за пределы страны в части передачи заграничного паспорта на хранение при допуске гражданина к сведениям особой важности или совершенно секретным сведениям, отнесенным к государственной тайне. Также данная статья дополняется нормой, наделяющей полномочиями по изъятию заграничного паспорта органы дознания федерального органа принудительного исполнения и его территориальные органы. "Таким образом, в случае вступления в законную силу предложенных законопроектом изменений у ФССП России и МВД России в рамках деятельности по наложению ограничений на выезд гражданина по исполнительному производству не появится дополнительных оснований для изъятия заграничного паспорта", - подчеркнули в МВД.

Как отметили в ведомстве, журналистами допущены неточности в описании предусмотренного законопроектом расширения количества оснований для признания заграничных паспортов недействительными. В частности, законопроектом предлагается предусмотреть перечень таких оснований: утрата паспорта, изменение персональных данных владельца, истечение срока его действия, смерть владельца, прекращение гражданства РФ, отмена решения о приобретении владельцем гражданства РФ и другие.