СКФУ по программе развития внедрит наукоемкие технологии в приоритетные для округа отрасли

СТАВРОПОЛЬ, 6 октября. /ТАСС/. Крупнейший в округе Северо-Кавказский федеральный университет (СКФУ) вошел в число вузов, отобранных для участия в программе "Приоритет 2030". Программа развития университета позволит обеспечить округ востребованными специалистами и наукоемкими технологиями в приоритетных для регионов СКФО отраслях, сообщили ТАСС в среду в пресс-центре вуза.

"Реализация программы развития обеспечит подготовку и переподготовку востребованных кадров, создание наукоемких технологий для развития химической и пищевой отраслей промышленности, туристско-рекреационного комплекса, цифровой трансформации сельского хозяйства и энергетики СКФО, а также внедрение иных социально значимых инициатив", - пояснили в пресс-центре.

Программа развития вуза до 2030 года включает в себя пять стратегических проектов и мероприятия по модернизации образовательной и научно-исследовательской деятельности, цифровизации, молодежной политике, развитию человеческого капитала и поддержке молодежной науки.

"Государственная программа "Приоритет 2030" ценна своим уровнем экспертизы, а также прозрачностью проведения конкурсных процедур. Мы получили обратную связь от ведущих российских экспертов на новую программу развития СКФУ до 2030 года, и используем эти рекомендации в своей дальнейшей работе. Уверен, результаты работы наших ученых, полученные в ходе реализации программы, будут способствовать социально-экономическому развитию Северо-Кавказского федерального округа", - цитируют в пресс-центре ректора СКФУ Дмитрия Беспалова.

Для реализации программы развития вуз инициировал создание двух консорциумов в округе. Один из них уже объединил ведущие университеты регионов Северного Кавказа, второй находится в стадии проработки. Подобная коллаборация позволит распространять на территории макрорегиона лучшие практики и решения, поясняют в СКФУ.

Минобрнауки России объявило о запуске программы "Приоритет-2030" 24 июня, она направлена на повышение конкурентоспособности России в области образования, науки и технологий. Предполагаемый срок реализации программы - 10 лет, она будет проходить в два этапа: 2021-2025 гг. и 2025-2030 гг. Общее финансирование вузов - участников программы "Приоритет-2030" до конца 2022 года составит свыше 47 млрд рублей.