Мишустин обсудил с Путиным по телефону успехи российских команд на ЧМ по программированию

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным обсудил достижения российских команд на международном студенческом чемпионате мира по программированию (ICPC).

"Я сегодня с ним (с Путиным) говорил по телефону, он попросил передать вам самые теплые, искренние слова благодарности за победу с пожеланием дальнейших успехов. Не могу не присоединиться к этим поздравлениям", - сказал Мишустин на встрече с российскими финалистами соревнований.

"Завоевали три золотые медали из четырех, одну бронзовую медаль и кубок абсолютных чемпионов", - напомнил глава кабмина о достижениях отечественных команд. "Это отличный результат", - подчеркнул премьер.

Как сообщалось накануне, обладателем кубка и золотой медали чемпионата мира по программированию стала команда Нижегородского государственного университета, золотые медали также получили команды из Университета ИТМО в Санкт-Петербурге и МФТИ. Бронзовую медаль получила команда ВШЭ. Ректоры этих вузов также присутствовали на встрече.

Мишустин отметил, что российские программисты на соревнованиях смогли "в полной мере подтвердить свои глубокие математические знания, способности оперативно решать сложнейшие задачи". Мишустин добавил, что "видел в онлайне", как соревновались команды. "В очень острой и напряженной борьбе вы стали первыми, убедительно доказали свое право называться лучшими", - резюмировал глава кабмина.

Премьер-министр также высоко оценил заслуги и поблагодарил наставников и преподавателей команд, которые также приняли участие во встрече.

Об ICPC

Как сообщала ранее пресс-служба чемпионата, участие в финале в Москве приняли более 350 программистов в составе более 100 команд из 42 стран. Россию представляли 15 команд из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Самары, Перми, Нижнего Новгорода, Волгограда и Ижевска.

Финалистам предлагалось найти решение для уникальных алгоритмических задач разной степени сложности. Решение должно было быть написано в виде кода на одном из языков программирования. Для победы нужно было справиться с максимальным количеством задач в рамках установленного времени.

В нынешнем году Москва впервые приняла финал чемпионата. Ранее финал соревнования дважды проводился в России: в 2013 году - в Санкт-Петербурге, в 2014-м - в Екатеринбурге.

ICPC проводится с 1977 года, это самые престижные командные соревнования в этой сфере в мире. Миссия чемпионата - создание возможности для профессионального общения студентов IT-специальностей университетов разных стран мира, привлечение внимания научных, деловых кругов и IT-индустрии к новому поколению профессионалов в области программирования.