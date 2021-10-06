В центре Санкт-Петербурга открыли два восстановленных фонтана

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 октября. /ТАСС/. Восстановленные фонтаны возобновили работу в двух районах в историческом центре Санкт-Петербурга. Как сообщила пресс-служба городской администрации, фонтаны в сквере имени Андрея Петрова на Петроградской стороне и на Малом проспекте Васильевского острова запущены в среду после реконструкции.

"На Малом проспекте Васильевского острова после реконструкции вновь начал работать исторический фонтан. Он был построен в начале XX века во дворе бывшего подковно-гвоздильного завода Посселя, но долгое время был заброшен. <...> Также завершена реконструкция фонтана "Скрипка-женщина" на Каменноостровском проспекте. Работы велись в рамках городской программы восстановления фонтанного фонда Петербурга", - сообщила пресс-служба Смольного.

Пресс-служба также привела слова губернатора Александра Беглова о том, что городская администрация планирует постепенно привести в порядок все фонтаны Петербурга. "Я дал соответствующие распоряжения, и поэтапно мы восстановим весь фонтанный фонд города. Это относится и к водным объектам на балансе города, и к тем, которые находятся на балансе инвесторов", - процитировала пресс-служба Беглова.

Как рассказал председатель комитета по энергетике и инженерному обеспечению Петербурга Андрей Бондарчук, в план реконструкции фонтанов включено около 70 объектов. В этом году будет завершена работа на восьми фонтанах, которые включат весной. Всего в хозяйственном ведении петербургского Водоканала находятся 111 фонтанов.

Программа по восстановлению и реконструкции городских фонтанов в Петербурге была сформирована в 2019 году. В 2020 году в рамках программы возрождения фонтанного комплекса реконструировано 5 фонтанов, в том числе фонтан "Слава" в Московском парке Победы. Перед Водоканалом Санкт-Петербурга поставлена задача по возрождению фонтанного фонда города до 2024 года.