Специалисты проведут съемки дна 430 тыс. км Севморпути для безопасности судоходства

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Съемка рельефа дна Северного морского пути протяженностью 430 тыс. км запланирована до 2025 года. Об этом сообщил вице-премьер - полпред президента в ДФО Юрий Трутнев в своем докладе "О реализации стратегии развития АЗРФ" в рамках "правительственного часа" в Совете Федерации.

"Для обеспечения безопасности судоходства <...> необходимы данные о рельефе дна. До 2025 года планируется осуществить съемки рельефа дна общей протяженностью 430 тыс. <...> км", - сказал он.

Согласно презентации, представленной Трутневым, с 2022 года по 2025 год съемки будут проведены на арктической территории Красноярского края, ЯНАО и Чукотки. К концу текущего года планируется провести съемку 78,5 тыс. км.

Ранее заместитель председателя государственной комиссии по вопросам развития Арктики Владимир Панов сообщал, что ФГУП "Гидрографическое предприятие", которое находится в ведении корпорации "Росатом" до 2024 года планирует выполнить около 300 тыс. км съемки рельефа дна в акватории Северного морского пути в соответствии с международными стандартами. Он также отмечал, что запланирована модернизация трех гидрографических судов, строительство трех гидрографических и двух лоцмейстерских судов.