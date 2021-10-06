Мишустин: студенты смогут осваивать цифровые специальности во время основной учебы

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Российские студенты смогут получить цифровые специальности одновременно с обучением по основному профилю. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в среду на встрече с победителями финала Международного студенческого чемпионата мира по программированию (ICPC).

"В наших ближайших планах заложены изменения в сфере образования. Например, студенты в рамках получения своей основной профессии смогут дополнительно осваивать еще и цифровые специальности", - рассказал он.

Мишустин добавил, что состоявшийся чемпионат мира по программированию позволит повысить "интерес молодых ребят к современным информационным технологиям, к решениям в сфере искусственного интеллекта, кибербезопасности, больших данных". Он также обратился с напутствием к участникам мероприятия.

"Всего через несколько лет - а многие уже сейчас - вы закончите учебу в вузах. И вам предстоит решать серьезные, ответственные задачи, создавать уникальные программные решения. Ваши знания и умения будут очень нужны стране. Не только в бизнесе", - заметил он.

Правительство заинтересовано создать все условия для профессиональной самореализации, подчеркнул премьер. И сегодняшние финалисты смогут внести большой вклад в повышение конкурентоспособности российских IT-продуктов, решений и услуг, уверен он.

"Друзья, перед вами сейчас открывается очень много возможностей. Позволяйте себе мечтать. Не бойтесь ставить перед собой самые амбициозные цели, выходить за рамки привычного, понятного. Уверен, что у вас все получится. От всей души хочу вам еще раз пожелать удачи и новых больших побед", - заключил глава кабинета министров.