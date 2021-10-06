В России появятся восемь кластеров в рамках проекта "Профессионалитет"

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Восемь образовательно-производственных кластеров появятся в российских регионах в рамках реализации нового проекта "Профессионалитет", который предполагает сокращение сроков обучения в колледжах. Эти структуры будут курировать и координировать всю систему среднего профессионального образования (СПО) по закрепленной за ними отрасли в субъекте, заявила в среду замдиректора департамента госполитики в сфере среднего профобразования и профобучения Минпросвещения Маргарита Скворцова на Московском международном салоне образования (ММСО 2021).

"Форма этого проекта предполагает создание образовательно-производственных кластеров в регионах, по одному кластеру по каждой отрасли. Всего отобрано на данный момент для старта реализации проекта восемь пилотных отраслей. <…> Суть кластера в чем? Это образование без создания юридического лица, которое будет курировать и координировать всю систему СПО по данной отрасли в регионе", - заявила она.

По ее словам, эта структура будет отслеживать и аккумулировать все вопросы, касающиеся образования, подготовки преподавателей. На создание каждого кластера планируется выделить дополнительное финансирование за счет средств федерального бюджета в размере около 100 млн рублей.

Также в рамках проекта "Профессионалитет" предусмотрены новые механизмы согласования контрольных цифр приема. По словам Скворцовой, для этого предполагается создать федеральный координационный совет, который даст рекомендации регионам с кластерами в части контрольных цифр приема. От этого будет зависеть получение финансирования из бюджета, отметила она.

Запуск программы "Профессионалитет" планируется с 1 сентября 2022 года. На реализацию проекта из федерального бюджета до 2024 года планируется выделить около 30 млрд рублей, сообщала ранее вице-премьер Татьяна Голикова. Как сообщал глава Минпросвещения Сергей Кравцов, программа охватит порядка 150 тыс. студентов, обучающихся по специальностям железнодорожной, атомной, металлургической, нефтегазовой и нефтеперерабатывающей отраслей, а также в области машиностроения и легкой промышленности.

Московский международный салон образования (ММСО 2021) проходит с 6 по 8 октября в смешанном формате. ТАСС выступает инфопартнером салона.