В Великобритании продают на аукционе Пустячный мост Винни-Пуха

ЛОНДОН, 6 октября. /Корр. ТАСС Илья Дмитрячев/. Мост под Лондоном, описанный в историях про медвежонка Винни-Пуха, продают Великобритании. Об этом ТАСС сообщили в среду в аукционном доме Summers Place Auctions, который в настоящий момент принимает ставки на этот лот с оценочной стоимостью £40-60 тыс. ($55-82 тыс.).

Речь идет о деревянном сооружении 8,87 метра в длину и 4,5 метра в ширину, который был возведен в Эшдаунском лесу в 1907 году для того, чтобы люди и повозки могли пересекать по нему местную речку. В 1920 году английский писатель Алан Александр Милн (1882-1956), гуляя со своим сыном Кристофером Робином по Позингфордофскому мосту, как он тогда назывался, придумал игру в пустяки (пушалки в переводе Бориса Заходера). Она заключалась в том, чтобы кинуть с моста в реку палочки и потом посмотреть, какая из них первой пересечет финишную прямую. В эту игру Винни-Пух и его друзья играли на страницах книги "Дом на Пуховой опушке", впервые увидевшей свет в 1928 году.

Она сделала мост в графстве Восточный Сассекс настолько популярным среди поклонников книги, что в итоге в 1979 году он был отреставрирован и перестроен таким образом, чтобы быть максимально похожим на картинки из книг про медвежонка, автором которых выступил художник и книжный иллюстратор Эрнест Шепард (1879-1976). Тогда же он был официально переименован в Пустячный мост или Мост пустяков, а в церемонии его открытия принял участие Кристофер Робин Милн (1920-1996).

К 1999 году мост сильно обветшал из-за тысяч туристов, которые приезжали, чтобы сфотографировать достопримечательность. Пустячный мост был заменен на новый, а оригинальная конструкция отправилась на склад Центра Эшдаунского леса, управляющего заповедником, где и находилась до настоящего времени.

Как сообщили в аукционном доме, мост отреставрировали перед тем, как выставить на торги, восполнив все недостающие части при помощи местного дуба. "Мост продается в рамках аукциона, заявки на который подаются в запечатанных конвертах. Все ставки можно делать сегодня до 16:00 (18:00 мск - прим. ТАСС). Завтра мы вскроем конверты на утреннем аукционе и объявим победителя", - сообщили корреспонденту ТАСС в Summers Place Auctions.

О Винни-Пухе

Впервые медвежонок по имени Винни-Пух появился накануне рождества 1925 года в маленьком рассказе Алана Александра Милна о "неправильных пчелах". Следует заметить, что имя "Пух" прижилось за медвежонком почти во всех переводах, а произведения Милна можно прочитать на 40 языках. В России Винни-Пух особенно любим детьми и взрослыми после доброго советского мультфильма, в котором главного персонажа озвучил Евгений Леонов.

В 2018 году рисунок карты воображаемого мира медвежонка Винни-Пуха, сделанный в 1926 году, был продан за рекордные £430 тыс. ($570 тыс. по курсу на тот момент) на аукционе, устроенном Sotheby's. Автором выполненного карандашом рисунка выступил Шепард. Весьма вероятно, что к рисунку приложил руку и Кристофер Робин. Так, внизу листа размером 380 на 449 мм видна надпись: "Нарисовано мною, а мистер Шепард помогал".