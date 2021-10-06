Опыт Югры в лечении болезней сердца будут использовать в четырех федеральных округах

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 6 октября. /ТАСС/. Практики Ханты-Мансийского автономного округа в лечении больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями с 2021 года начнут использоваться в четырех федеральных округах - Центральном, Уральском, Сибирском и Дальневосточном. Об этом сообщил журналистам в среду генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра кардиологии, главный внештатный кардиолог Минздрава России Сергей Бойцов.

"Это касается и организации центров для лечения больных не только сердечной недостаточностью, но и сахарным диабетом, особенности проведения диспансерного наблюдения с включением дополнительных механизмов дистанционного наблюдения, статуса пациентов и обучения заболевших. Все это получит распространение по другим регионам России, по крайней мере в четырех федеральных округах - Центральном, Уральском, Сибирском и Дальневосточном", - сказал Бойцов в ходе рабочей поездки в Ханты-Мансийск.

По его словам, внедрение практик начнется в 2021 году. "Не одновременно везде, но последовательно мы будем это дело продвигать. Начнем уже в 2021 году", - отметил он.

В свою очередь, директор департамента здравоохранения Югры Алексей Добровольский уточнил журналистам, что регион традиционно входит в десятку субъектов России с наименьшей смертностью от сердечно-сосудистых заболеваний. "Такого результата удается добиться благодаря более молодому населению, кадровой обеспеченности, доступной медицинской помощи, внедрению нового оборудования и технологий", - уточнил он.