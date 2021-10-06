Вологодская область ввела обязательную вакцинацию от COVID-19 для части граждан

ВОЛОГДА, 6 октября. /ТАСС/. Обязательную вакцинацию от коронавируса отдельных категорий граждан ввели в Вологодской области. Надлежит привиться работникам образования, здравоохранения, социального обслуживания, сферы культуры, услуг и общественного питания, говорится в среду в постановлении главного санитарного врача по Вологодской области Ирины Кузнецовой.

"Эпидемическая ситуация по данной инфекции оценивается в регионе как неблагополучная <…>. Постановляю: обеспечить проведение профилактических прививок против коронавирусной инфекции следующих категорий граждан, подлежащих обязательной вакцинации", - говорится в постановлении с перечислением категорий.

Первый компонент или однокомпонентную вакцину должны получить в срок жители до 25 ноября, а завершить вакцинацию нужно до 25 декабря 2021 года, указано в документе.

В частности, обязательной вакцинации подлежат работники сфер образования, здравоохранения, соцзащиты и соцобслуживания, торговли, общественного питания, ЖКХ и энергетики, общественного транспорта и такси, бытовых услуг, салонов красоты, соляриев, бань, физкультурно-оздоровительных комплексов, фитнес-клубов и бассейнов, клиентских подразделений финансовых и почтовых организаций, МФЦ, театров, кинотеатров и концертных залов, культурных, развлекательных, досуговых, выставочных и зрелищных мероприятий, детских центров и игровых комнат, массовых физкультурных и спортивных мероприятий, а также государственные и муниципальные служащие.

Как отмечал на заседании регионального оперштаба 5 октября вице-губернатор Антон Кольцов, темпы иммунизации от коронавируса снизились в регионе вдвое за три месяца - с 69 374 привитых в июле до 31 478 привитых в сентябре. Охват взрослого населения иммунизацией составляет всего 32,88%, что на 18% ниже среднероссийского уровня. Темпы вакцинации не позволяют управлять эпидемическим процессом - власти региона вынуждены оперативно наращивать количество инфекционных коек в связи с ростом числа заболевших и госпитализированных. Количество пациентов моногоспиталей увеличилось в сентябре в 1,7 раза - до почти 1 600 человек, из них почти 800 человек нуждаются в кислородотерапии, около 200 пациентов переносят инфекцию в тяжелой форме, около 50 человек подключены к аппаратам ИВЛ, продолжает расти смертность от коронавируса.

На 6 октября в регионе выявили 70 319 заразившихся коронавирусом, прирост за сутки - 274 человека. Выздоровели 63 452 человека, умерли 1 939. Привились первым компонентом вакцины более 308 тыс. человек, или чуть более 32% взрослого населения региона.