На федеральной трассе А-180 из Петербурга в Эстонию введут реверсивное движение

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 октября. /ТАСС/. Движение транспорта по федеральной трассе А-180 "Нарва", соединяющей Санкт-Петербург и Эстонию, более чем на неделю переведут в реверсивный режим. Изменения связаны с проведением ремонтных работ в районе деревни Лужица рядом с эстонской границей, сообщили в среду в пресс-службе ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

"В связи с производством работ по устранению повреждений и деформаций асфальтобетонного покрытия проезжей части в период с 11 по 20 октября 2021 года будет организовано реверсивное движение автомобильного транспорта. Скорость движения будет ограничена до 40 км/ч. В целях обеспечения безопасности водителей транспортных средств будут работать регулировщики дорожного движения" - цитирует пресс-служба начальника территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор "Северо-Запад" Ильи Пузыревского.

Дорожные работы будут проводиться на участке с третьего по шестой км трассы А-180 "Нарва". На время реконструкции на дороге установят дорожные знаки, водоналивные барьеры, ограждающие место производства работ, также смонтируют световую сигнализацию.

Ранее в связи с проведением ремонтных работ в реверсивный режим перевели движение по федеральной трассе А-215, соединяющей Санкт-Петербург и Архангельск через Вытегру. Ограничения на движение на участке между 68 и 104 км продлятся с 5 октября по 15 ноября.