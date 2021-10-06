{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Дербенте до конца года появятся 11 "умных" остановок

Остановки будут открытого и закрытого типа

МАХАЧКАЛА, 6 октября. /ТАСС/. Одиннадцать "умных" остановок до конца года появятся в Дербенте, сообщил в среду ТАСС мэр города Рустамбек Пирмагомедов.

"Администрация города Дербента заключила контракт на поставку и установку 11 "умных" остановок для общественного транспорта до конца года. Остановки будут открытого и закрытого типа", - сказал собеседник агентства.

По его словам, все остановки будут оборудованы скамьями для пассажиров, USB-панелью для подзарядки телефона, электронным наружным табло, доступом к интернету через Wi-Fi, системой видеонаблюдения, кнопкой вызова экстренных служб и т. д.

"В четырех из них предусмотрена система кондиционирования, отопления и вентиляции", - добавил Пирмагомедов.

Теги
РоссияСеверный Кавказ
Пандемия COVID-19
Сенатор от Адыгеи Селезнев умер от последствий коронавируса
Сенатор от Адыгеи Селезнев умер от последствий коронавируса
Читать полностью