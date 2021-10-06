В Дербенте до конца года появятся 11 "умных" остановок

МАХАЧКАЛА, 6 октября. /ТАСС/. Одиннадцать "умных" остановок до конца года появятся в Дербенте, сообщил в среду ТАСС мэр города Рустамбек Пирмагомедов.

"Администрация города Дербента заключила контракт на поставку и установку 11 "умных" остановок для общественного транспорта до конца года. Остановки будут открытого и закрытого типа", - сказал собеседник агентства.

По его словам, все остановки будут оборудованы скамьями для пассажиров, USB-панелью для подзарядки телефона, электронным наружным табло, доступом к интернету через Wi-Fi, системой видеонаблюдения, кнопкой вызова экстренных служб и т. д.

"В четырех из них предусмотрена система кондиционирования, отопления и вентиляции", - добавил Пирмагомедов.