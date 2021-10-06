Карантин по коронавирусу продлили в деревне Лабожское Ненецкого АО

Карантин в Лабожском ввели 28 сентября. Население Лабожского - около 200 человек, деревня находится на острове между двумя рукавами Печоры в 50 км от Нарьян-Мара, автомобильного сообщения с населенным пунктом нет, только авиацией и по реке Печоре.

"Карантин в деревне Лабожское продлен. Об этом в ходе еженедельного совещания губернатора НАО с руководителями профильных ведомств сообщила исполняющая обязанности руководителя Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения НАО Ольга Сыропятова", - говорится в сообщении.

Под наблюдением медицинских работников в Лабожском в удовлетворительном состоянии находится 21 человек. У 19 пациентов коронавирус подтвердили лабораторно, у двоих человек имеются признаки вирусной инфекции, взяты тесты на COVID-19. 4 октября рейсом санитарной авиации из деревни эвакуировали одного пациента в тяжелом состоянии. В общей сложности из Лабожского в больницу в Нарьян-Мар доставили 12 человек.

Жителей деревни обеспечили всем необходимым - лекарственными препаратами, дезинфицирующими средствами и средствами индивидуальной защиты. Снять карантин можно будет через 14 дней с момента выявления последнего случая заболевания.

Повышенный уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией зафиксировали в деревне Нижняя Пеша. Из нее в Ненецкую окружную больницу эвакуировали четыре жителя, участковую больницу в деревне закрыли на карантин. Под наблюдением фельдшера в Нижней Пеше находится 13 человек, все пациенты в удовлетворительном состоянии.

С начала пандемии в регионе выявили 2 367 случаев заболевания COVID-19, за последние сутки - десять случаев. Выздоровели с начала пандемии 2 206 человек. В регионе зарегистрировали 46 летальных исходов от коронавируса. В Ненецком автономном округе действует режим повышенной готовности, обязательный масочный режим.