В Архангельской области введут QR-коды для посещения массовых мероприятий

АРХАНГЕЛЬСК, 6 октября. /ТАСС/. Доступ на массовые мероприятия и в заведения общественного питания в Архангельской области разрешили только при наличии QR-кода или справки о перенесенном заболевании, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе администрации региона.

"Доступ на массовые мероприятия и в заведения общепита в Архангельской области будет возможен только при наличии QR-кода или справки", - сказали в пресс-службе.

По данным регионального управления Роспотребнадзора, с начала пандемии в регионе подтвердили 91 218 случаев новой коронавирусной инфекции, за последние сутки - 303 случая. 84 461 человек выздоровел. Зарегистрировано 1 637 летальных исходов в результате коронавируса. В Архангельской области действует режим повышенной готовности, масочный режим в общественных местах.

