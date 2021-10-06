В Дагестане до 2024 качественной мобильной связью обеспечат 543 населенных пункта

МАХАЧКАЛА, 6 октября. /ТАСС/. Более 540 населенных пунктов в Дагестане до 2024 года планируют обеспечить высокоскоростным интернетом и качественной мобильной связью. Об этом в среду ТАСС сообщил врио министра цифрового развития Дагестана Тамерлан Буганов.

"До 2024 года запланирована реализация второго этапа госпрограммы "Информационное общество" проекта "Устранение цифрового неравенства 2.0". Это позволит обеспечить 543 населенных пункта республики с численностью населения от 100 до 500 человек высокоскоростным интернетом и качественной мобильной связью", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в нынешних условиях без качественной связи невозможно говорить о развитии.

"Без связи сейчас практически ничего не сможет развиваться в современных стандартах, в том числе туризм, здравоохранение, соцобслуживание, образование", - добавил Буганов.