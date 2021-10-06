Сенатор от Адыгеи Селезнев умер от последствий коронавируса

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Сенатор от Адыгеи Олег Селезнев умер от последствий коронавируса, сообщил ТАСС глава комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко.

"Да, к сожалению, информация подтверждается. Он скончался от последствий коронавируса", - сказал Тимченко.

Смерть Селезнева подтвердил глава Адыгеи Мурат Кумпилов. На своей странице в социальной сети "ВКонтакте" глава региона отметил, что Селезнев пользовался большим уважением среди коллег и жителей Адыгеи. Он выразил соболезнования родным и близким сенатора.

"Представляя интересы республики в Совете Федерации, Олег Викторович многое сделал для реализации значимых для Адыгеи проектов", - отметил глава Адыгеи.

Как уточнил ТАСС помощник сенатора Ислам Пшипий, Селезнев умер на 63-м году жизни.

Селезнев входил в комитет Совета Федерации по международным делам. Полномочия сенатора истекали в сентябре 2022 года. До работы сенатором занимал должность начальника управления ФСБ по Адыгее.

Селезнев стал первым членом Совфеда, умершим от коронавируса.