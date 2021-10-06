Ставрополье расширит географию системы раздельного сбора мусора в 2021 году

СТАВРОПОЛЬ, 6 октября. /ТАСС/. Поддержка федерального бюджета позволит Ставропольскому краю расширить географию применения системы раздельного сбора мусора в 2021 году. Минприроды РФ одобрило заявку региона на закупку дополнительных контейнеров для раздельного накопления отходов в рамках нацпроекта "Экология", сообщили ТАСС в среду в пресс-службе краевого министерства жилищно-коммунального хозяйства.

"Ставропольский край получит 21 млн рублей на приобретение контейнеров для раздельного сбора мусора, это позволит закупить 1,3 тыс. контейнеров. Субсидии муниципалитетам будут распределены в 2021 году по итогам конкурсного отбора, но уже сейчас можно сказать, что география применения этой системы расширится в регионе уже в этом году", - сказал собеседник.

Как пояснили журналистам в министерстве, в настоящее время в регионе насчитывается около тысячи контейнеров для раздельного сбора мусора. Первичную сортировку проводят жители десяти городов края и некоторых населенных пунктов Предгорного и Минераловодского округов.

Первый эксперимент по введению раздельного сбора мусора в крае стартовал в Ставрополе в 2018 году, специализированные контейнеры были установлены региональным оператором. Позже к этой работе подключились региональные операторы и в других территориях, в том числе в курортном регионе Кавказских Минеральных Вод.

Первичная сортировка позволяет упрощать систему обращения с отходами и сразу направлять ПЭТ-бутылки, пластик, бумагу на переработку. Не прошедший первичную сортировку мусор направляется на мусоросортировочные линии, их число с 2018 года на Ставрополье увеличилось с четырех до десяти. Задача - уменьшить долю захоронения отходов. По данным министерства, объем захораниваемого мусора сократился в регионе на 30% с начала реформы отрасли обращения с отходами. Сейчас в крае на захоронение направляют 64% отходов.

Ранее пресс-служба компании Российский экологический оператор назвала регионы-лидеры в России по обработке твердых коммунальных отходов по итогам 8 месяцев 2021 года, в их число вошел и Ставропольский край. Реформа отрасли обращения с отходами началась в России 1 января 2019 года. Она призвана сделать обращение с мусором более цивилизованным, решить проблему с незаконными свалками и значительно сократить объемы вывозимых на полигоны отходов.