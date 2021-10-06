В Воронежской области ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для части граждан

ВОРОНЕЖ, 6 октября. /ТАСС/. Обязательная вакцинация для работников сфер образования, здравоохранения, социальных услуг, торговли, общественного транспорта и других вводится в Воронежской области. Соответствующее постановление подписал главный санитарный врач Воронежской области Игорь Михантьев, сообщается в среду на сайте управления Роспотребнадзора по Воронежской области.

"Постановляю обеспечить проведение профилактических прививок по эпидемическим показаниям против новой коронавирусной инфекции следующим категориям граждан, подлежащим обязательной вакцинации, с охватом не менее 80% от общей численности <...> в сферах образования, здравоохранения, социальной защиты, социального обслуживания, транспортных услуг (в транспорте общего пользования, такси), многофункциональных центров, торговли", - говорится в сообщении.

Как уточняется в сообщении, также от коронавируса должны привиться работники сферы общественного питания, предприятий гостиничных и иных услуг, бытовых услуг, сфер ЖКХ и энергетики, кинотеатров, театров, концертных залов, финансовых организаций, почтовых услуг, салонов красоты, косметических, массажных салонов, соляриев, бань, саун, физкультурно-оздоровительных комплексов, фитнес-клубов, бассейнов, аквапарков и других. Согласно постановлению, до 30 ноября в коллективах должны привиться от коронавируса не менее 80% сотрудников.

На 6 октября в Воронежской области привились от коронавируса 734 254 человека, из них двумя компонентами вакцины - 696 148 человек. Всего в регионе, как планируется для формирования коллективного иммунитета, должны получить вакцину от коронавируса 1 137 282 человека в возрасте от 18 лет.

С начала пандемии в Воронежской области выявили 136 856 случаев заражения коронавирусом, в том числе 597 за последние сутки. Выздоровели 112 829 человека, 5 968 пациентов умерли. В регионе с марта 2020 года ввели режим повышенной готовности, с мая 2020 года обязателен масочный режим, который необходимо соблюдать, в частности, в общественном транспорте, торговых центрах.