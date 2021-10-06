В Петербурге установят инновационные трубопроводы для ТЭК со сроком службы 50 лет

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 октября. /ТАСС/. ГУП "Топливно-энергетический комплекс Санкт-Петербурга" приступил к установке и испытанию инновационных трубопроводов из стеклопластика со сроком службы до 50 лет. Используемый материал почти в 20 раз прочнее стали и слабо восприимчив к коррозии и блуждающим токам, сообщили в среду в пресс-службе энергетической компании.

"В рамках стратегии на импортозамещение и энергосбережение ГУП "ТЭК СПб" приступило к испытаниям продукции отечественных производителей трубопроводов. Специалисты установили 10-метровые участки композитных труб диаметром 100 мм из стеклопластика и стеклопластика с базальтом в подвале одного из домов на Новочеркасском проспекте. Оба экспериментальных материала имеют схожие характеристики. Несмотря на кажущуюся хрупкость, их прочность до 20 раз выше, чем у стали. Они имеют высокую стойкость к агрессивным средам, начиная от кислот и щелочей и заканчивая электрокоррозией", - сказали в пресс-службе предприятия.

Сети из стеклопластика в четыре-пять раз легче стальных, проще при монтаже и в эксплуатации, отметили в пресс-службе. Сами инновационные трубы выдерживают давление 300 атмосфер и температуру 150 градусов при том, что для такого диаметра теплосети достаточно 16-20 атмосфер и 95 градусов.

Совокупная протяженность теплосетей Санкт-Петербурга составляет 8,1 тыс. км. Из них 4,5 тыс. км находятся в управлении ГУП "ТЭК Санкт-Петербурга", 2,5 тыс. км - АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" и 1,1 тыс. км - "Петербургтеплоэнерго". Около 24% от совокупной протяженности теплосетей эксплуатируются с превышением нормативного срока службы в 25 лет.