И.о. ректора МГТУ им. Баумана назначен Михаил Гордин

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Исполняющим обязанности ректора Московского государственного технического университета им. Н. Э. Баумана назначен Михаил Гордин, сообщила в среду пресс-служба Минобрнауки РФ.

"Согласно приказу Минобрнауки России, он вступает в полномочия с 7 октября 2021 года. Михаил Гордин - выпускник МГТУ им. Н. Э. Баумана, трудовой путь начал в качестве научного сотрудника в Институте системного анализа РАН. Был директором департамента проектов переработки попутного газа ТНК-ВР, управляющим директором компании, а также членом правления ООО "СИБУР". Последнее место работы - ФГУП "ЦИАМ им. П. И. Баранова", занимаемая должность - генеральный директор", - говорится в сообщении.

С апреля 2010 года ректором МГТУ им. Н. Э. Баумана был Анатолий Александров.