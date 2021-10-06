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Отставки и назначения

Мишустин назначил Баталину первым замглавы Минтруда

Мишустин назначил Баталину первым замглавы Минтруда - распоряжение.

Новость дополняется

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссияОтставки и назначения
Пандемия COVID-19
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