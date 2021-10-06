Олимпиада "Я - профессионал" начала сотрудничество с благотворительными фондами

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Один из флагманских проектов президентской платформы "Россия - страна возможностей", олимпиада "Я - профессионал", начинает сотрудничество с российскими некоммерческими организациями и благотворительными фондами. Об этом в среду сообщает пресс-служба проекта.

"Всероссийская олимпиада студентов "Я - профессионал" начинает совместную работу с российскими НКО и благотворительными фондами. Дипломанты олимпиады смогут пройти стажировки в благотворительных организациях и помочь им в реализации различных задач", - говорится в сообщении.

Партнерами олимпиады стали фонды "Нужна помощь", "Вера", "Друзья" и "Второе дыхание", проект "Собиратор", организация "Детские деревни - SOS", программа "Учитель для России" и Greenpeace России. "Организации размещают свои вакансии на карьерном портале олимпиады. Они могут быть различными по своему содержанию: социальными, офисными или, к примеру, инженерной направленности. Дипломанты олимпиады могут пройти отбор в фонды-партнеры в качестве стажеров, сотрудников или волонтеров", - сообщает пресс-служба олимпиады.

В свою очередь руководитель олимпиады Валерия Касамара подчеркнула, что партнерство с некоммерческим сектором является логичным и важным шагом, "который серьезным образом расширяет социальную миссию проекта". "Работа в сфере благотворительности практически не отличается от работы в компаниях или госорганах <...> Выбирая для себя позицию волонтера или сотрудника благотворительной организации, дипломанты олимпиады берут на себя большую ответственность, но получают при этом уникальный опыт работы и реальной помощи людям", - приводятся ее слова в сообщении.

Первая олимпиада прошла в 2017 году, на нее поступило 295 тыс. заявок по 27 направлениям. Дипломантами первой олимпиады стали 2 030 человек, они получили денежные премии, льготы при поступлении в магистратуру и аспирантуру ведущих вузов страны, а также возможность пройти стажировку в крупнейших компаниях страны.

Платформа "Россия - страна возможностей" была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента РФ. Она объединяет различные образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив. АНО "Россия - страна возможностей" была создана в мае 2018 года для развития одноименной платформы.