Хабаровский край получит дополнительные 150 млн рублей на технику и средства ликвидации ЧС

ХАБАРОВСК, 6 октября. /ТАСС/. Власти Хабаровского края получат дополнительно 150 млн рублей на закупку техники и оборудования для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, сообщается на сайте регионального правительства.

Финансирование поступит благодаря решению вице-премьера России - полпреда президента России в ДФО Юрия Трутнева пересмотреть план социального развития центров экономического роста субъектов Дальнего Востока. Поручение об этом дали на августовском заседании президиума правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока.

"Федеральную субсидию разобьют на две части. 70 млн рублей направят на приобретение восьми пожарных автомобилей, а оставшиеся 80 млн рублей используют на пополнение материального резерва, который нужен региону при ЧС. Из этого резерва при наводнениях и пожарах районам обычно выделяют материалы, спасательное оборудование, средства первой необходимости для создания пунктов временного размещения, автотранспорт и многое другое", - говорится в сообщении.

Комитет правительства края по гражданской защите готовит конкурсные процедуры на закупки. Новая современная техника позволит более оперативно реагировать на угрозы. Поставки ожидаются до конца года.

Отмечается, что по поручению главы региона Михаила Дегтярева для закупки пожарных автомобилей в Хабаровском крае одновременно используют и краевые средства. Так, в середине сентября в Хабаровск пришла партия из семи новых "Уралов", приобретенных для краевой противопожарной службы. Еще предстоит закупить 13 автомобилей, пять из которых рассчитывают получить до конца 2021 года. Таким образом, автопарк пожарных машин в ближайшее время пополнится на 20 единиц. В целом же перед регионом стоит задача полностью обновить все пожарные автомобили.

Новые машины вскоре поступят на службу в поселки Тумнин и Высокогорный Ванинского района, в села Матвеевка, Некрасовка, Бычиха Хабаровского района. Все они оснащены современным пожарно-техническим вооружением, а также имеют повышенную проходимость.