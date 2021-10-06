Почти 200 классов в школах Краснодарского края закрыли из-за случаев коронавируса

КРАСНОДАР, 6 октября. /ТАСС/. В 76 школах Краснодарского края закрыли 199 классов, более 4 тыс. учащихся находятся на самоизоляции. Об этом в среду сообщили в краевом оперативном штабе.

"Закрыты 199 классов в 76 школах в 22 муниципальных образованиях. <…> 4071 обучающийся находится на самоизоляции", - говорится в сообщении. В оперштабе добавили, что школьники продолжают осваивать программу дома в дистанционном формате.

Кроме того, закрыли 44 группы в 27 детских садах. На самоизоляции находится 784 воспитанника. В шести учреждениях профобразования закрыли на карантин шесть групп, в которых обучаются 140 студентов. При этом, как отметили в оперштабе, в регионе нет учреждений, закрытых из-за вспышек гриппа или ОРВИ.

По состоянию на среду, в Краснодарском крае с начала пандемии коронавирус подтвердился у 75 242 человек. Показатель заболеваемости на 100 тыс. населения - 1 323,8. 54 693 человека выписали после выздоровления, 6 415 умерли. Прививки от коронавируса сделали около 2,15 млн человек, всего по плану для формирования коллективного иммунитета в регионе нужно привить не менее 3,6 млн взрослых жителей.