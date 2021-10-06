Курские власти с 11 октября введут QR-код для посещения многолюдных общественных мест

КУРСК, 6 октября. /ТАСС/. Власти Курской области с 11 октября введут для жителей и гостей Курска использование QR-кода при посещении многолюдных общественных мест - заведений общепита, концертных залов, кинотеатров. Соответствующее решение приняли 6 октября на заседании оперштаба региона.

"По поводу QR-кодов, разговаривали на этот счет <…> Давайте начнем с Курска, с понедельника [11 октября]", - сказал губернатор региона Роман Старовойт.

На первом этапе в Курске планируется использовать возможности системы, разработанной на федеральном уровне. Вакцинированные от коронавируса на входе, например, в кафе или ресторан должны будут предъявить для считывания сертификат о вакцинации, содержащий QR-код. Параллельно с этим власти региона планируют проработать вопрос с подготовкой собственного программного решения.

С 1 октября власти Курской области возобновили запрет на посещение торговых центров детьми младше 14 лет без сопровождения родителей. Также работодателям рекомендовали перевести на удаленку сотрудников старше 60 лет, вузам и колледжам - ввести дистанционный формат занятий.

С начала пандемии в Курской области выявили 58 980 случаев заражения коронавирусом, 1 483 пациента умерли. В регионе с марта 2020 года введен режим повышенной готовности, с мая 2020 года обязателен масочный режим, который необходимо соблюдать в общественном транспорте, торговых центрах, других местах массового собрания людей.