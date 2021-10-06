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Число обращений к омбудсмену Москвы по зачислению в детсады и школы ежегодно растет

Омбудсмен Татьяна Потяева с начала года получила свыше 240 обращений

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева с начала года получила свыше 240 обращений по устройству детей в образовательные организации. С 2019 года их количество ежегодно увеличивается.

"В 2020 году возросло количество обращений по вопросу устройства детей в образовательные организации. Сейчас это важная тема. Если в 2019 году таких обращений было 128, в 2020-м - 194, на сегодняшний день, еще не закончился 2021 год, их свыше уже 240", - сказала Потяева в среду на заседании в Мосгордуме.

Она отметила, что с целью урегулирования ситуации, сложившейся с дошкольными образовательными организациями, аппарат уполномоченного направлял обращения мэру Москвы, департаменту образования и науки Москвы, столичному департаменту градостроительной политики.

"Особенно волнующая ситуация по ТиНАО. Согласно полученной информации в 2021 году, в частности, в ТиНАО запланировано к открытию 13 школьных зданий и 15 зданий дошкольных групп. В связи с этим очень важным является вопрос о введении в эксплуатацию жилых домов одновременно с введением объектов социальной инфраструктуры", - добавила Потяева.

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