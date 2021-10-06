Власти Ярославской области усилят ограничения из-за коронавируса

"В ближайшее время ужесточим проверки соблюдения масочного режима в торговых центрах, магазинах, на транспорте и в других общественных местах. Будем рекомендовать перевод на удаленку сотрудников по решению работодателя и самоизоляцию для людей старше 65 лет, кроме тех, кто уже вакцинирован, либо переболел в последние шесть месяцев. Вернемся к дистанту при проведении встреч и заседаний", - цитирует пресс-служба губернатора Ярославской области Дмитрия Миронова.

Глава региона дал поручение подготовить необходимые документы. По словам губернатора, для достижения коллективного иммунитета, нужно привить в регионе около 800 тыс. человек, сейчас вакцинировались только 47% от этого числа.

"Динамика по количеству заболевших и умерших бьет антирекорды. Система здравоохранения перегружена. В борьбе с коронавирусом задействованы 25 медицинских организаций, открыто 2972 коек. Это больше, чем на пике пандемии в 2020 году, и преимущественная часть - 2410 коек - уже заняты заболевшими", - сообщил Миронов.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, в Ярославской области за прошедшие сутки зарегистрировали 213 случаев заражения коронавирусом. Всего в регионе зафиксировали 62 768 случаев коронавируса, выздоровели 54 878 человек, 1 243 умерли.