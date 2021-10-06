Власти Поморья вводят термометрию в регионе

АРХАНГЕЛЬСК, 6 октября. /ТАСС/. Власти Архангельской области с 11 октября вводят проведение термометрии при входе в торговые центры и временно ограничивают оказание плановой медицинской помощи из-за ухудшения ситуации с коронавирусной инфекцией в регионе, сообщили в среду ТАСС в пресс-службе администрации области.

"В торгово-развлекательных комплексах вновь вводится проведение термометрии, а также запрет на работу детских центров и тематических парков для несовершеннолетних. Эти ограничительные меры вступят в силу с 11 октября. В медицинских организациях планируется временно ограничить оказание плановой медицинской помощи, в том числе проведение профилактических медицинских осмотров и диспансеризации взрослого населения, за исключением углубленной диспансеризации граждан, перенесших новую коронавирусную инфекцию", - сообщили в пресс-службе.

За последние две недели увеличивается число заболевших в сутки, также увеличилось число пациентов с тяжелым течением болезни. По данным регионального управления Роспотребнадзора, с начала пандемии в регионе подтверждилось 91 218 случаев новой коронавирусной инфекции, за последние сутки - 303 случая. 84 461 человек выздоровел. Зарегистрировали 1 637 летальных исходов. В области действует режим повышенной готовности, масочный режим в общественных местах.