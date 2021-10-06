Пермский вуз, где произошла стрельба, продлил дистанционный формат работы

ПЕРМЬ, 6 октября. /ТАСС/. Пермский государственный национальный исследовательский университет, где 20 сентября произошла стрельба, продлил обучение в дистанционном формате, сообщили в четверг в пресс-службе вуза.

"В соответствии с приказом ректора до 16 октября для студентов очной и очно-заочной форм обучения бакалавриата, магистратуры и аспирантуры, а также студентов колледжа профессионального образования ПГНИУ продолжается обучение исключительно с применением дистанционных технологий", - говорится в распространенном сообщении.

Уточняется, что решение приняли в связи с напряженной обстановкой с заболеваемостью COVID-19 в Пермском крае и на основании соответствующих рекомендаций Минобрнауки России. Вход в кампус осуществляется только по пропускам. Руководство вуза планирует вновь открыть доступ на территорию кампуса после того, как там закончатся следственные действия.