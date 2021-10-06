Главгосэкспертиза одобрила проект достройки газопровода до Балтийска под Калининградом

КАЛИНИНГРАД, 6 октября. /ТАСС/. Проект достройки газопровода до города Балтийска в Калининградской области получил положительное заключение Главгосэкспертизы. Об этом сообщил в среду на своей странице в Instagram губернатор области Антон Алиханов.

"Получили положительное заключение на проект достройки АГРС в поселке Черепаново и газопровода до Балтийска. Готовимся к процедуре выбора подрядчика для строительных работ", - написал Алиханов.

Строительство газопровода Калининград - Светлый - Балтийск началось в 2012 году, но его не ввели в эксплуатацию. Для выяснения состояния магистрали и ее пригодности к эксплуатации потребовалось комплексное обследование. Было установлено, что газопровод в целом пригоден к работе и его можно достраивать, но отдельные элементы, в основном запорная арматура, пришли в негодность.

Сообщалось, что газ должен поступить в Балтийск зимой 2021-2022 годов. По данным областного министерства строительства и ЖКХ, в самом городе газопровод уже построили. В июне 2021 года Антон Алиханов сообщал, что в отопительном сезоне 2022-2023 годов в Балтийске не только появится газ, но и начнут работу газовые котельные

Балтийск - самый западный город России на берегу Балтийского моря, находится в 50 км от Калининграда. По данным областных властей, в городе живут более 36,4 тыс. человек.