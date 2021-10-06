Число перешедших на удаленку классов в школах Воронежа выросло вдвое за сутки

ВОРОНЕЖ, 6 октября. /ТАСС/. Почти вдвое - с 76 до 131 - выросло в Воронеже за сутки число школьных классов, в которых из-за коронавируса и острых респираторных вирусных инфекций перешли с очного обучения на дистанционное. Об этом сообщил глава Воронежа Вадим Кстенин в своем Telegram-канале в среду.

"5 октября очный учебный процесс из-за заболеваемости был приостановлен для 76 классов из 35 учреждений (из них по коронавирусной инфекции - 12 классов из 10 школ). Сегодня это уже 131 класс из 46 учреждений (из них по коронавирусной инфекции - 25 классов из 13 школ). Эпидпорог по всей системе пока не превышен, но ситуация ухудшается", - сообщил Кстенин.

Он уточнил, что очный учебный процесс в классе приостанавливается, если из-за ОРВИ в нем не пришли на занятия 20% учащихся, а из-за коронавируса - два ученика. Кстенин добавил, что сейчас жителям Воронежа надо соблюдать все меры предосторожности, социальную дистанцию, пройти вакцинацию, чтобы не усугубить сложную эпидемиологическую обстановку.

С начала пандемии в Воронежской области выявили 136 856 случаев заражения коронавирусом, в том числе 597 за последние сутки. Выздоровели 112 829 человек, 5 968 пациентов умерли. В регионе с марта 2020 года ввели режим повышенной готовности, с мая 2020 года обязателен масочный режим, который необходимо соблюдать, в частности, в общественном транспорте, торговых центрах. На 6 октября в Воронежской области привились от коронавируса 734 254 человека, двукратно - 696 148 человек. Всего в регионе для формирования коллективного иммунитета должны получить вакцину от коронавируса 1 137 282 человека в возрасте от 18 лет и старше.