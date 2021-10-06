В Крыму не планируют закрывать объекты бизнеса из-за роста случаев коронавируса

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 октября. /ТАСС/. Власти Крыма не планируют закрывать объекты бизнеса из-за роста случаев заражения новым коронавирусом в регионе, сообщил глава республики Сергей Аксенов в своем Telegram-канале в среду.

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В последние дни в Крыму обновляется максимальное суточное число новых случаев заражения. 6 октября сообщалось о 452 новых заразившихся.

"Принято решение: мы не будем закрывать бизнес или виды бизнеса. Какие-то ограничения [сохранятся] с точки зрения мест в театрах и кинотеатрах - заполняемость залов. Понимаем, что основные случаи заражения происходят в общественном транспорте, также свадьбы, мероприятия, дни рождения, любые массовые", - сказал Аксенов.

Он также вновь призвал всех вакцинироваться от коронавируса. "К сожалению, значительная часть людей понимает, что ковид есть, когда оказывается на койке с кислородом - и кислорода не хватает", - отметил глава Крыма.

Всего с начала пандемии в Крыму заразились более 81 тыс. человек, выздоровели около 70 тыс., умерли свыше 2,6 тыс. пациентов.