Госпиталь "Ленэкспо" в Петербурге открывает второй павильон для больных коронавирусом

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 октября. /ТАСС/. "Ленэкспо" открывает второй павильон №7 для пациентов с коронавирусом легкой и средней степени тяжести в Петербурге, для них подготовили 400 коек. Об этом сообщила ТАСС пресс-секретарь госпиталя ветеранов войн, который курирует "Ленэкспо", Жанна Гимадеева.

"8 октября мы открываем седьмой павильон на прием больных с легким, средним и средне-тяжелым протеканием заболевания, 400 коек подготовлено для приема таких пациентов. Это пациенты, которые по каким-то причинам сами не могут изолироваться - те, кто живут в общежитиях, коммунальных квартирах, поэтому такая возможность пролечиться у нас у них есть", - рассказала она.

По словам Гимадеевой, сейчас в "Ленэкспо" открыт один павильон, где расположено 295 коек из которых 15 - реанимации. Седьмой павильон находился в резерве, теперь он начнет работу 8 октября. "Итого в "Ленэкспо" на территории инфекционного госпиталя будет функционировать два павильона. Ничего нового не строят, ничего нового не открывают. В первые дни никакого ажиотажа не будет, будут поступать планово пациенты", - отметила она.

Впервые временный госпиталь на базе "Ленэкспо" начал принимать пациентов с новой коронавирусной инфекцией в мае 2020 года, его максимальная мощность за весь период составляла 2,5 тыс. коек. В июле 2020 года госпиталь прекратил прием пациентов, его перевели в резерв. Работа госпиталя возобновилась в октябре, а в феврале 2021 года он вновь закрылся. Из-за роста заболеваемости коронавирусом в городе один из павильонов вновь начал принимать пациентов с 21 мая.

Согласно справке о показателях эпидемической ситуации в Санкт-Петербурге, распространенной пресс-службой администрации города, на 5 октября было развернуто 6 852 койки для пациентов с коронавирусом. 6 октября количество выросло до 7 396. На лечении в стационарах находятся 5 889 человек.

По последним данным, в Петербурге выявили 634 234 случаев заражения коронавирусом, по этому показателю он занимает второе место среди регионов России после Москвы. Выздоровели 589 270 человек, умерли 22 200. За последние сутки в городе выявили 2 187 случаев заражения.