Старейший в России нефтяной вуз в Грозном прошел сертификацию партнера Huawei

ГРОЗНЫЙ, 6 октября. /ТАСС/. Грозненский государственный нефтяной технический университет имени академика М. Д. Миллионщикова будет проводить подготовку преподавателей к проведению авторизованных курсов Huawei, что открывает возможности для прохождения международных или локальных сертификаций. Об этом сообщила директор института прикладных информационных технологий вуза Эсмира Алисултанова.

"В числе первых курс-тренинг пройдут преподаватели Института прикладных информационных технологий. Проект в первую очередь ориентирован на студентов, обучающихся по информационно-коммуникационным специальностям, и включает на начальном этапе партнерства с ИКТ Академией пять направлений для внедрения сертификационных курсов Huawei в образовательный процесс: искусственный интеллект, большие данные, сетевая безопасность, маршрутизация и коммутация, беспроводные сети (WLAN)", - отметила Алисултанова.

В вузе сообщили, что готовится к соглашению о сотрудничестве с компанией Huawei и по другим направлениям.

Грозненский нефтяной институт основали в 1920 году как Высший нефтяной техникум, только в 1929 году учебное заведение приобрело статус вуза союзного значения. Ученые института занимались фундаментальными разработками в области нефтегазовой геологии и геофизики, бурения и разработки нефтяных и газовых скважин, нефтепереработки и нефтехимии, теплофизики, строительства. В 2011 году вуз получил статус технического университета.

ИКТ Академия Huawei - это программа сотрудничества в сфере образования, которую компания предлагает колледжам и университетам для опережающей теоретико-практической подготовки студентов старших курсов, аспирантов и преподавателей отрасли информационно-коммуникационных технологий. Она включает в себя подготовку преподавателей и студентов к проведению авторизованных курсов Huawei и открывает перед всеми участниками возможности для прохождения международной сертификации (экзаменов). В частности, программа включает в себя курсы по технологиям IP, системам хранения данных, технологиям облачных вычислений, а также ряду других актуальных технологических направлений.