Глава Кабардино-Балкарии поручил усилить разъяснительную работу по вакцинации от COVID-19

НАЛЬЧИК, 6 октября. /ТАСС/. Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков поручил усилить в регионе разъяснительную работу с населением по вакцинации от коронавирусной инфекции, сообщили в пресс-службе главы республики в среду.

"Идет очередной рост заболеваемости, который мы наблюдаем в последние две недели по всей стране и в нашей республике. Вдвое увеличилось число госпитализируемых, в реанимации находятся больше ста человек. Да, мы обеспечим все необходимое для больных, но необходимо вакцинироваться. <...> Цель вакцинации - не только снижение заболеваемости, но и снижение смертности. В регионах с высоким уровнем вакцинации в разы ниже смертность", - привели в пресс-службе слова Кокова, отметив, что глава региона во время "муниципального часа" 6 октября поручил усилить разъяснительную работу с населением.

При этом Коков напомнил, что сам вакцинировался двумя компонентами и намерен пройти ревакцинацию. "Считаю, что это защита не только своего здоровья, но и тех людей, которые меня окружают", - цитирует главу республики его пресс-служба.

По данным министра здравоохранения Кабардино-Балкарии Рустама Калибатова, в последние две недели в регионе отмечается существенный прирост числа пациентов с тяжелым течением заболевания. "В госпиталях развернуто 1 187 коек, за две недели прирост количества больных в госпиталях составил 88,5%, причем потребность в кислороде увеличилась в 2,5 раза. На 67% увеличилось число больных, которые нуждаются в реанимационной помощи. Ежесуточно в госпитали поступают 80-90 человек в средне-тяжелом или тяжелом состоянии, за две недели число госпитализаций выросло вдвое", - приводятся в сообщении слова министра.

Отмечается, что случаи заболевания коронавирусом после полного курса вакцинации в республике единичны, при этом человек переносит болезнь в легкой или бессимптомной форме.

На сегодняшний день полный курс вакцинации в Кабардино-Балкарии прошли 140 527 человек. Для достижения коллективного иммунитета, при котором возможно снижение заболеваемости и смертности, необходимо вакцинировать больше 320 тыс. жителей республики. В республике действует 82 пункта вакцинации, где можно привиться любой из четырех российских вакцин на выбор.