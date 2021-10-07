От США до Китая. Как в мире прививают от ковида детей

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Вакцинация от коронавируса детей и подростков может начаться в России в обозримом будущем - соответствующие клинические испытания идут с начала июня, а в сентябре Минздрав получил необходимую для регистрации вакцины документацию.

За рубежом несовершеннолетних прививают еще с конца весны, и за пять месяцев во многих странах вакцинацию прошли больше половины подростков от 12 лет. Однако прививочная кампания везде идет по-разному: где-то вакцинируют лишь при наличии хронических заболеваний, где-то используют только одну дозу препарата, а кое-где прививки делают даже двухлетним.

ТАСС разбирался, как идет вакцинация детей и подростков в разных странах.

Первые - США, Канада и Израиль

В мае регуляторы Соединенных Штатов и Канады первыми одобрили препарат Pfizer - BioNTech для вакцинации подростков от 12 лет. В США прививочная кампания среди несовершеннолетних начала набирать обороты после резкого роста заболеваемости, вызванного дельта-штаммом, и в стране уже привились примерно половина всех подростков. Им делают две инъекции с интервалом в три недели.

В сентябре в Pfizer - BioNTech заявили о положительных результатах испытаний вакцины среди детей 5-11 лет. Как ожидается, канадский Минздрав может одобрить применение препарата в этой возрастной категории уже до Нового года.

Израиль, где прививать подростков с 12 лет начали в конце июня, готовится распространить вакцинацию и на тех, кто старше четырех. В стране ждут только одобрения вакцины Pfizer для этой возрастной категории американским регулятором.

Массовая, но с оговорками - Европа

Европейское агентство по лекарственным средствам одобрило применение препарата Pfizer для вакцинации подростков еще в конце мая, но прививочная кампания в странах Евросоюза идет с разной скоростью: где-то, как в Испании и Дании, иммунизацию уже прошли около 60% жителей в возрасте от 12 до 18 лет, а где-то, например в Швеции, по-настоящему массовая вакцинация еще не началась.

В Норвегии детей 12-15 лет начали прививать лишь недавно и только первой дозой - решение относительно второй будет принято позднее. В соседней Швеции изначально вакцину могли получить только представители групп риска (например, из-за проблем с легкими, с тяжелой формой астмы и так далее), а всех подростков начнут вакцинировать только с 11 октября. В Нидерландах, власти которых также рекомендовали вакцинировать только группы риска, на массовые прививки решились раньше, и к 21 сентября хотя бы одну дозу получили более 1,1 млн подростков, притом что все население страны составляет 17,5 млн человек.

Во многих европейских странах для вакцинации несовершеннолетних необходимо разрешение родителей или законных опекунов - к таким государствам относятся Франция, Болгария, Германия, Кипр, а скоро присоединится Швеция. При этом в Швейцарии, напротив, сам ребенок решает, будет он прививаться или нет.

В Европе дети, как и взрослые, после завершения курса иммунизации получают соответствующий сертификат. В некоторых странах, в частности в Италии, они обязаны предъявлять такой документ почти везде, кроме школы, причем тех, кто не сделал прививку, могут не пустить в спортивные секции. Впрочем, эти правила не такие жесткие, как, например, в Сингапуре: там до получения обеих доз вакцины подростки ограничены в праве посещать театры, музеи, кафе и заниматься спортом в помещении.

Где прививают и маленьких детей

Первой страной, где разрешили прививать маленьких детей, стал Китай: в июле власти одобрили использование препаратов компаний Sinovac и Sinopharm для вакцинации начиная с трех лет. Такое разрешение выдали китайской Sinopharm и в Аргентине, правда, только 1 октября.

Еще дальше пошли на Кубе - с 15 сентября на острове запустили прививочную кампанию среди детей от двух лет. Для этого используют местный препарат Soberana 02 с дополнительным компонентом Soberana Plus. На сегодняшний день по меньшей мере одну дозу из трех получили около 1,6 млн детей.

Большинство государств, однако, пока не так радикальны и планируют прививать только детей от пяти лет. Например, в Эквадоре пятилетним с 15 октября будут вводить треть обычной дозы препарата Pfizer, а через полгода - второй компонент этой вакцины, а тем, кто старше, положены две дозы препарата Sinovac с интервалом в 28 дней. При этом в Pfizer - BioNTech уже проводят исследования с участием детей от шести месяцев, но их результатов пока нет.

Что происходит в Бразилии

В некоторых странах необходимость исследовать действие вакцин в разных возрастных группах столкнулась с потребностью массово прививать жителей. Так, в Бразилии планировалось начать вакцинацию подростков в середине сентября, но в некоторых штатах к ней приступили уже в середине августа.

Более того, федеральный регулятор разрешил применять только препарат Pfizer и отклонил заявку китайской Sinovac, однако, по данным Минздрава, почти 0,8% уже привитых подростков получили инъекции Sinovac, а также Janssen и AstraZeneca.

В Словакии разработку Pfizer начали использовать среди детей от пяти лет в сентябре, не дожидаясь соответствующего одобрения общеевропейского регулятора. В Латвии с конца октября собираются прививать жителей начиная с шести лет, хотя исследования по этому вопросу еще идут.

Где только планируют

Многие страны Азии еще только планируют приступить к вакцинации подростков, а на Ближнем Востоке и в Африке ее нет даже в планах.

В Таиланде намерены привить несовершеннолетних к 1 ноября, когда в королевстве должна полноценно возобновиться работа школ, на Филиппинах вакцинировать подростков с 12 лет, имеющих хронические заболевания, собираются в середине октября, а во Вьетнаме прививочную кампанию развернут только к концу года.

Индия, которая планирует вакцинацию на октябрь-ноябрь, использует для этого специальный препарат ZyCov-D компании ZydusCadila. Подростков от 12 лет будут прививать тремя дозами вакцины, используя для этого аппликатор без иглы вместо традиционного шприца. Индийские власти также ограничили круг получателей препарата детьми, у которых есть разнообразные хронические заболевания, ожирение или иммунодефицит.

В Южно-Африканской Республике регулятор около месяца назад одобрил вакцину Pfizer для применения среди подростков, но дата вакцинации до сих пор не определена. Кроме того, в Минздраве заявили, что до нее следует дополнительно привить всех сотрудников системы здравоохранения, а также взрослых жителей с ослабленным иммунитетом. В других частях Африки, а также арабских странах, пока речи о прививках для детей не идет вообще, хотя в Египте начали изучать возможность использования препаратов Pfizer и Sinovac для лиц младше 18 лет.