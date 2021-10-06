"Просвещение" намерено заняться популяризацией отечественного образования за рубежом

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Группа компаний "Просвещение" намерена популяризировать отечественное образование в зарубежных странах. Об этом заявил вице-президент по развитию группы компаний Павел Зенькович на Московском международном салоне образования (ММСО 2021) в среду.

"Отсутствие программ по изучению русского языка в иностранных странах является стоп-фактором при выборе вуза. Значит, нужно активно выходить с этой повесткой, что мы и предпримем. Вторая задача - синхронизация школьных программ и адаптация учебников. Например, бренд "русская школьная математика" известен во всем мире. Третья задача - повышение квалификации зарубежных педагогов, которую мы будем решать совместно с педагогическими вузами. Параллельно с этим мы готовы оказать экспертную помощь в составлении образовательных программ, поставлять оборудование. Нам есть, что предложить партнерам", - сказал он на сессии "Экспорт образования: работа в условиях новой реальности".

Зенькович также подчеркнул, что решение задачи по увеличению числа иностранных студентов в вузах РФ должно начинаться уже на уровне старшей школы в приоритетных для экспорта образования странах. "Выпускник и его семья принимают решение, в какой стране продолжить обучение, не в момент получения аттестата. Мы должны глубже работать со школьниками и их родителями, с самой системой зарубежного школьного образования, если ставим амбициозную цель - удвоить и утроить количество иностранных студентов", - заключил Зенькович.

По словам вице-президента по развитию группы компаний "Просвещение", еще одним направлением развития в ближайшие годы также может стать расширение сети предуниверситариев в странах Европы и Азии, а также создание ресурсных центров в университетах, где русский станет языком преподавания.

Московский международный салон образования проходит с 6 по 8 октября в смешанном формате. Офлайн-площадкой дискуссий в 2021 году стал "Крокус Экспо", при этом всю деловую программу можно посмотреть онлайн из любого уголка мира на специальной платформе "ММСО.Коннект". По данным пресс-службы ММСО, в рамках салона в 2021 году пройдет около 350 мероприятий, выступят более тысячи спикеров, послушать которых придут 15 тыс. посетителей. В дискуссиях примут участие представители органов исполнительной власти, представители бизнеса, педагоги, родители и ученики. ТАСС выступает инфопартнером салона.