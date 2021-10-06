Снетогорский монастырь в Псковской области закрылся на карантин из-за коронавируса

"В связи с тяжелой эпидемиологической обстановкой и заболеваниями COVID-19 среди сестер обители Рождества Богородицы Снетогорский женский монастырь закрыт для посещения. О времени возобновления общественных богослужений будет сообщено дополнительно", - отмечается в сообщении.

Снетогорский монастырь - действующий женский монастырь в Пскове, расположен на вершине Снятной Горы, образующей мыс. Монастырь является одним из древнейших в городе, первое упоминание об обители в летописи относится к XIII веку. Святыня является одной из ключевых достопримечательностей региона. В 2019 году собор Рождества Богородицы ансамбля Снетогорского монастыря вошел в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Собор Рождества Богородицы хранит в себе фрагменты уникальных древних фресок. Здесь - изображения исключительно псковских мастеров, которые в древности создали свою школу фресковой живописи.

В 2018 году митрополит Псковский и Порховский Тихон говорил, что Снетогорский монастырь находится в критическом состоянии и может рухнуть в реку с 30-метровой высоты.

По данным регионального оперштаба, в Псковской области общее число заразившихся коронавирусом с начала пандемии составляет 51 578, 43 832 человека выздоровели, 805 пациентов умерли. С 4 октября кинотеатры можно заполнять только на 50%. С 11 октября сокращается допустимое количество зрителей в залах театров, на концертах, при проведении иных культурно-просветительных и зрелищных мероприятий: занимать можно будет до половины от общего количества посадочных мест. Ограничения будут действовать до конца месяца.