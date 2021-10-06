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Темпы вакцинации от коронавируса снизились в Новгородской области в 1,5 раза

По данным регионального Управления Роспотребнадзора, 25% случаев всех заражений происходит внутри семьи

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 6 октября. /ТАСС/. Темпы вакцинации от новой коронавирусной инфекции в Новгородской области снизились в 1,5 раза по сравнению с летним периодом. Об этом ТАСС сообщили в региональном министерстве здравоохранения в среду.

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"Темпы вакцинации снизились в 1,5 раза. Все условия для комфортной вакцинации созданы: работают стационарные и мобильные пункты, публикуется расписание, записаться можно на удобное время и день. Работают выездные бригады на предприятиях, в школах. Сложно сказать, что именно останавливает людей, возможно, привились уже все те, кто хотел, кто понимает ответственность и трепетно относится к своему здоровью", - говорится в сообщении.

По данным регионального Управления Роспотребнадзора, 25% случаев всех заражений происходит внутри семьи. Заместитель главного санитарного врача Новгородской области Ирина Ивченко сообщила, что не все жители региона должным образом соблюдают рекомендации врачей, например, карантин, если у них в семье был выявлен заболевший и они находились с ним в контакте. Также она отметила, что за последний месяц увеличилось число заражений на рабочем месте с 27% до 54%, негативная динамика заражений наблюдается в том числе и при посещении общественных мест.

Министр здравоохранения Новгородской области Резеда Ломовцева отметила, что количество поступлений пациентов в больницы региона увеличилось в два раза и составляет 120 человек в сутки. При этом специалисты Роспотребнадзора области отмечают, что на территории региона ввели достаточные ограничения для борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции, но ситуация осложняется тем, что не все жители готовы их соблюдать.

По данным регионального оперштаба, с начала пандемии в Новгородской области коронавирус выявили у 45 185 человек, суточный прирост составил 149 человек, выздоровели 41 785 пациентов, умерли 454. По данным на 6 октября 179 009 жителей Новгородской области сделали первую прививку от коронавируса, 142 620 человек привились двукратно.

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РоссияНовгородская областьПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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