В Ингушетии пройдет первый конкурс среди журналистов на приз главы региона

МАГАС, 6 октября. /ТАСС/. Первый конкурс среди журналистов с призовым фондом в 1 млн рублей пройдет в Ингушетии до конца 2021 года. Средства на проведение конкурса будут выделены из Национального фонда развития Ингушетии, который учрежден главой региона Махмудом-Али Калиматовым, говорится в сообщении пресс-службы руководителя субъекта.

"Была выдвинута инициатива о проведении в Ингушетии профессионального конкурса среди журналистов. Глава субъекта охотно поддержал данную инициативу, отметив, что такие конкурсы, стимулирующие профессиональный рост и популяризацию журналистской или иной деятельности, республике необходимы. Призовой фонд конкурса составит 1 млн рублей, средства будут выделены из нацфонда развития региона", - говорится в сообщении.

Как сообщается, конкурс будет проводиться по девяти номинациям, включающим в себя разные направления журналистики.

"Это гран-при "Золотое перо Ингушетии", "Журналист года", "Литературное открытие года", "Дебют года", "Расследование года", "Телесюжет, видеоклип года", "Фото года", "Колумнист года", "Сенсация районного масштаба", "Блогер года". Основные критерии, по которым жюри будет оценивать конкурсные работы, - полнота содержания творческих работ, оригинальность форм их подачи, соответствие материалов требованиям жанра, актуальность, объективность, глубина раскрытия темы. Церемония награждения состоится до конца текущего года", - добавили в пресс-службе.

В пресс-службе отметили, что с предложением о проведении среди журналистов профессионального конкурса регионального уровня к главе Ингушетии обратился главный редактор общественно-политической газеты "Ингушетия" и руководитель Ингушского отделения "Союз журналистов России" Шамсудин Боков.