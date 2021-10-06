Минтруд предлагает продлить временное положение для страховых выплат медикам с COVID-19

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Минтруд РФ предлагает продлить до конца 2022 года временное положение, которое позволяет оперативно назначать страховые выплаты медработникам, заразившимся коронавирусом. Соответствующий проект опубликован в среду на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

"В целях пролонгации временного положения проектом постановления предусмотрен перенос срока его действия с 31 декабря 2021 года на 31 декабря 2022 года, что позволит в 2022 году обеспечить своевременное осуществление медицинским работникам единовременной страховой выплаты по страховым случаям", - говорится в пояснительной записке к проекту постановления правительства.

Право на дополнительные страховые гарантии есть у врачей, среднего и младшего медицинского персонала, а также водителей скорой помощи, которые, помогая больным с коронавирусом, заразились сами.