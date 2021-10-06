Октябрь в Мурманске установил рекорд температуры

МУРМАНСК, 6 октября. /ТАСС/. Синоптики зафиксировали в Мурманске очередную рекордную для конкретной даты октября температуру в Заполярье. Воздух 6 октября прогрелся до 12 градусов тепла, побив достижение 1967 года (11,6 градуса), сообщается на официальном сайте Мурманского гидрометцентра.

"6 октября 2021 года в Мурманске перекрыт абсолютный максимум температуры воздуха для конкретной даты. В 12 часов воздух прогрелся до плюс 12 градусов. Предыдущее значение максимальной температуры воздуха было отмечено 6 октября 1967 года и составляло плюс 11,6 градуса", - говорится в сообщении.

По данным Мурманского гидрометцентра, температура, которую зафиксировали 6 октября 2021 года, далека от нормальных значений для Крайнего севера, среднедекадная температура воздуха в Мурманской области для этого времени составляет около четырех-пяти градусов тепла. За последние две недели это уже третий температурный рекорд в Мурманске. 28 сентября в областном центре воздух прогрелся до плюс 15,2 градуса, преодолев показатели 2005 года (14,5 градуса). 4 октября температура поднялась до 12,8 градуса, побив рекорд 1981 года (12,5 градуса).

Синоптики прогнозируют, что теплая погода уйдет из Мурманской области в ближайшие дни. 7 октября к Кольскому полуострову с юга Скандинавии переместится очередной циклон, при прохождении которого ожидаются обильные дожди и понижение температуры воздуха.