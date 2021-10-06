Эксперт заявил, что перенесшие коронавирус люди могут тяжело заболеть гриппом

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Перенесшие коронавирус люди, отказавшиеся от ревакцинации, могут тяжело заболеть гриппом. Такое мнение выразил в среду руководитель филиала Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора в Екатеринбурге Александр Семенов в эфире телеканала "Россия-24".

"Еще очень сильно [мы] рискуем болеть не только ковидом, но и гриппом. Особенно тяжело будут болеть те, кто уже переболел коронавирусом. Это сейчас будет одна из самых больших групп риска, потому что, к сожалению, коронавирус <...> очень сильно ослабляет иммунитет. И люди, которые переболели коронавирусом, не ревакцинировались, не соблюдают мер предосторожности и так далее, рискуют заболеть не просто гриппом, а очень тяжелым гриппом", - сказал он.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что сезон гриппа в России уже начался. По ее словам, в этом году первые случаи заражения выявили еще в конце июля. Попова также подчеркнула, что необходимо вакцинироваться, чтобы не заразиться гриппом и ковидом одновременно.